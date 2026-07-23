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Ивановские новости

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Ивановская область ввела гранты и субсидии для сельских пекарен

Ивановская область ввела гранты и субсидии для сельских пекарен

Предприниматели и сельхозтоваропроизводители Ивановской области смогут получить до 5 млн рублей на возмещение части затрат, связанных с производством хлеба и хлебобулочных изделий, а также покупкой специализированного автотранспорта.

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