Жителя Хабаровоского края осудили за смертельное ДТП

54-летнего водителя из Нанайского района Хабаровского края приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы за нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели пассажирки встречного автомобиля.
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