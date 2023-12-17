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Закон, порядок, государство

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Последствия самой крупной в этом году вспышки на Солнце приморцы ощутят уже сегодня

Последствия самой крупной в этом году вспышки на Солнце приморцы ощутят уже сегодня

Самая крупная в этом году вспышка на Солнце зарегистрирована в четверг, 14 декабря. Событие классифицировано как вспышка высшего балла, солнечный взрыв перекрыл предыдущий рекорд этого года, зарегистрированный 17 февраля.

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