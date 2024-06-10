Посол Палестины Нофаль прокомментировал роль США в войне в Газе

Глава палестинской дипломатической миссии в Российской Федерации Абдель Хафиз Нофаль проинформировал о том, что после затяжного конфликта оказалось ясно, что Соединённые Штаты Америки не хотят, чтобы бойня в секторе Газа завершилась.
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