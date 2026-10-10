«Искра Смоленск» «Муром»: стартовые составы команд на матч Россия. Второй лиги Б, 10 октября 2026 года

«Искра Смоленск» и «Муром» объявили стартовые составы на матч России. Второй лиги Б, который состоится 10 октября 2026 года на стадионе СГУС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым