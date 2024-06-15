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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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65-летний Спаллетти – самый возрастной тренер Италии в истории Евро. Он обошел Трапаттони на 3 дня

Итальянская сборная победила команду Албании (2:1) в 1-м туре группового этапа Евро-2024. Возраст главного тренера сборной Италии Лучано Спаллетти на момент этой игры составляет 65 лет и 100 дней.

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