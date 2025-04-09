В ХМАО продают вахтовый городок на нефтяном месторождении Жилой городок 2024 года постройки на территории Салымского нефтяного месторождения выставили на продажу в Югре.
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В ХМАО продают вахтовый городок на нефтяном месторождении Жилой городок 2024 года постройки на территории Салымского нефтяного месторождения выставили на продажу в Югре.
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