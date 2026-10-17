Осенью европейский термостат отвечает на два вопроса: сколько градусов хочется и сколько можешь себе позволить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В регионе учениц ...
- В регионе учениц ...
- В регионе учениц ...
Автор, зачем нам эта информация?