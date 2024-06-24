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Регионы России

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Самосвал провалился в канализационный коллектор в Новосибирской области

Самосвал провалился в канализационный коллектор в Новосибирской области

В результате инцидента, когда самосвал, груженный щебнем, провалился под землю на улице Рабочей в поселке Верх-Тула под Новосибирском вечером 23 июня, местные жители выражают недовольство тем, что руководство поселка сэкономило деньги на замене выгребной ямы во время капитального ремонта прилегающей территории.

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