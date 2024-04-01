«Шерлок Холмс» Василий Ливанов высказался о признании Пугачевой иноагентом

88-летний народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный всем по экранному образу Шерлока Холмса, которого он сыграл в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игоря Масленникова, высказался о признании иноагентом народной артистки СССР Аллы Пугачевой, уехавшей после начала СВО в Израиль с мужем Максимом Галкиным*.
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