Bloomberg: ученые готовятся к рекордной жаре в 2024 году

Прошедший год стал самым жарким в истории наблюдений. 2024-й может оказаться еще жарче. Одной из причин этого является эффект Эль-Ниньо – потепления, которое связано с колебанием температуры верхнего слоя воды в экваториальной части Тихого океана.
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