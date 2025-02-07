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Царьград

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Суд вернул орден Почётного легиона осужденному историку Олегу Соколову

Суд вернул орден Почётного легиона осужденному историку Олегу Соколову

Октябрьский суд Санкт-Петербурга восстановил Олегу Соколову, историку, отбывающему срок за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, орден Почётного легиона.

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