В Краснодарской школе, где учитель ударил девочку, проводят проверку

В краснодарской гимназии № 87 проводится служебная проверка после того, как учитель математики накинулся на ученицу, которая пользовалась телефоном во время урока, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) краевой столицы.
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