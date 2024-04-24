Деловая активность в Австралии ускоряется до 24-месячного максимума

Деловая активность Австралии в апреле установлен двухлетний рекорд по темпам роста. Согласно последним данным S&P Global, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) страны поднялся до 53,6 с 53,3 в марте.
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