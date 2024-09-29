На Вишерской 20 человек вывели под дождь из-за квартирного пожара

Петербургские пожарные выезжали тушить возгорание в Пушкинском районе города. Информация о возгорании по адресу Пушкинский район, улица Вишерская, дом 24 поступила на пульт диспетчера пожарной службы 29 сентября в 13.
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