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Царьград

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Путин пожелал ветеранам СВО успеха в работе с АСИ

Путин пожелал ветеранам СВО успеха в работе с АСИ

На форуме "Сильные идеи для нового времени" Владимир Путин пожелал ветеранам Специальной военной операции, работающим в Агентстве стратегических инициатив, добиться успеха на новом поприще и стать примерами для своих коллег.

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