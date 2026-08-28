Путин пожелал ветеранам СВО успеха в работе с АСИ

На форуме "Сильные идеи для нового времени" Владимир Путин пожелал ветеранам Специальной военной операции, работающим в Агентстве стратегических инициатив, добиться успеха на новом поприще и стать примерами для своих коллег.
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