Вместе с русскими из страны пропало электричество: Финляндию парализовала волна бунтов из-за ухода России

Вчера 47K прочитали Когда политическое руководство Финляндии принимало решение о вступлении государства в Североатлантический альянс, то его представители объясняли населению, что это нужно для защиты от предполагаемого ими нападения со стороны Российской Федерации.
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