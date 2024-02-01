Добрый Мир
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Добрый Мир

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Вместе с русскими из страны пропало электричество: Финляндию парализовала волна бунтов из-за ухода России

Вместе с русскими из страны пропало электричество: Финляндию парализовала волна бунтов из-за ухода России

Вчера 47K прочитали Когда политическое руководство Финляндии принимало решение о вступлении государства в Североатлантический альянс, то его представители объясняли населению, что это нужно для защиты от предполагаемого ими нападения со стороны Российской Федерации.

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Комментарии
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Лев Добрый
Не жилось скотам по-человечески, теперь будут жить, как финны!🤠👍👈😜😎
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18 час.
Лев Добрый
https://www.youtube.com/watch?v=UAZpYJeh5e4
Россия взяла штаб-квартиру НАТО на ядерный прицел. Протест Столтенберга
YouTube
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18 час.

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