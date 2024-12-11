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AJ: учёные подтвердили отклонения от стандартной модели Вселенной

AJ: учёные подтвердили отклонения от стандартной модели Вселенной

Тщательные вычисления подтвердили догадки учёных о неуловимой тёмной материи.В ходе очередных исследований учёные из американского Университета Джонса Хопкинса пришли к выводу, что так называемое напряжение Хаббла действительно существует.

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