AJ: учёные подтвердили отклонения от стандартной модели Вселенной

Тщательные вычисления подтвердили догадки учёных о неуловимой тёмной материи.В ходе очередных исследований учёные из американского Университета Джонса Хопкинса пришли к выводу, что так называемое напряжение Хаббла действительно существует.
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