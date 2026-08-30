Ле Пен заявила, что вступление в Евросоюз не является целью для всей Европы

Отказ жителей Исландии от дальнейших переговоров с Брюсселем показал, что вступление в Евросоюз не является само собой разумеющимся шагом для европейских стран.
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Исландцы, поглядев на фокусы фон дер Бля, решили, что в этот цирк они не пойдут! Чтобы не иметь в нахлебниках скакуасию.