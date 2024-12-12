Түбән Кама районы Колмакчы авылында мәчет төзекләндерелде

Түбән Кама мөхтәсибәтенең Колмакчы авылы мәчетен төзекләндерү эшләре төгәлләнде. 8 декабрьдә Түбән Кама районы башлыгы һәм Түбән Кама шәһәре мэры Рамил Муллин әлеге матур һәм уңайлы мәчеттә булды, дип яза Татарстан Диния нәзарәте.
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