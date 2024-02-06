Владимир Путин предложил расширить проект «Профессионалитет»

Поручение было передано Правительству России в ходе встречи с победителями и призерами финала чемпионата по профмастерству «Профессионалы»— Правительству Российской Федерации при участии Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» принять меры по популяризации, в том числе среди предприятий, федерального проекта «Профессионалитет» и чемпионатов по профессиональному мастерству, — сообщается в документе.