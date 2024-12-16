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Фанаты «Милана» вывесили баннер «Нам надоела ваша посредственность» после 0:0 с «Дженоа». Команде свистели и кричали про американское руководство клуба

Фанаты «Милана» вывесили баннер «Нам надоела ваша посредственность» после 0:0 с «Дженоа». Команде свистели и кричали про американское руководство клуба

Вчера «россонери» отметили на домашнем стадионе 125-летие клуба, однако матч 16-го тура Серии А закончился нулевой ничьей.

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