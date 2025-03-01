Последствия скандала в Белом доме. Трамп ищет возможность запретить поставки оружия Киеву - WSJ

Согласно сообщениям Wall Street Journal и Washington Post, президент США Дональд Трамп после напряженной встречи с Владимиром Зеленским распорядился изучить возможность приостановки или полного прекращения поставок американского вооружения Украине.
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