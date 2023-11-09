Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба является лжецом после высказываний о договоренностях с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-разведчика ВС Соединенных Штатов Скотта Риттера.
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