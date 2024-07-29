Израиль пригрозил Эрдогану судьбой Хусейна

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может повторить судьбу Саддама Хусейна, казненного в 2006 году после почти четвертьвекового руководства Ираком.
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