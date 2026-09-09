Возрождение легенды: арка Парка Горького и ретро-арт-объекты

Арка – главный вход в Парк Горького – вновь открыта после ремонта. Её подсветили, а вокруг разбили сад с арт-объектами в стиле ретро, которые напоминают об аттракционах прошлых времён: воздушных шарах, дирижабле, колесе обозрения и карусели.
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