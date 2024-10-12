Как очистить стеклянные поверхности от известковых пятен

Жесткая вода — проблема, с которой сталкиваются многие. И все бы ничего, если бы оставшийся после нее налет на стеклянных душевых, полках или зеркалах в ванной можно было легко отмыть, но нет, даже специальное средство для чистки стекол не может удалить эти пятна.