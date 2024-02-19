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За три года переезд в новостройки реновации начнут около 170 тыс. москвичей

За три года переезд в новостройки реновации начнут около 170 тыс. москвичей

В ближайшие три года в программу реновации будет вовлечено около 170 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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