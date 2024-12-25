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«Военный маркетплейс» для выпуска беспилотников запустили в России

«Военный маркетплейс» для выпуска беспилотников запустили в России

Глава Центрального исполкома партии Александр Сидякин рассказал, что у военнослужащих появится возможность через него приобретать комплектующие, которые необходимы для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других изделий непосредственно в зоне СВО.

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