Рубио: США хотят, чтобы возможная встреча Путина и Трампа была о чём-то позитивном

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты заинтересованы в том, чтобы возможная будущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа носила позитивный характер.
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