Политика как он...
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Политика как она есть

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Рубио: США хотят, чтобы возможная встреча Путина и Трампа была о чём-то позитивном

Рубио: США хотят, чтобы возможная встреча Путина и Трампа была о чём-то позитивном

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты заинтересованы в том, чтобы возможная будущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа носила позитивный характер.

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