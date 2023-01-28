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Сорокин стал 1-й звездой матча с «Детройтом», отбив все 23 броска. У него 4-й шатаут в сезоне

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 23 броска в матче с «Детройтом» (2:0) и был признан первой звездой.

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