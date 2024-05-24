Трамп отказался проводить "сидячие" дебаты с Байденом

Бывший президент Дональд Трамп, выдвигающийся на предстоящих выборах главы Белого дома от Республиканской партии, заявил об отказе участвовать в дебатах с нынешним главой государства, соперником от демократов Джо Байденом, если участники дискуссии будут сидеть, а не стоять.