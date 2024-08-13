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100 Дорог

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Скрытая жемчужина Турции: путешествие через ледяные воды к таинственному водопаду

Скрытая жемчужина Турции: путешествие через ледяные воды к таинственному водопаду

<p>Иногда в самых солнечных, теплых и расслабляющих местах мы ищем темные, холодные опасности. Это, наряду с красотой, которая захватывает дух и наполняет фотоальбомы незабываемыми моментами, объясняет популярность каньона Саклыкент в Турции.

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