Скрытая жемчужина Турции: путешествие через ледяные воды к таинственному водопаду

<p>Иногда в самых солнечных, теплых и расслабляющих местах мы ищем темные, холодные опасности. Это, наряду с красотой, которая захватывает дух и наполняет фотоальбомы незабываемыми моментами, объясняет популярность каньона Саклыкент в Турции.
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