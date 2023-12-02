КНДР пригрозила войной за попытки навредить ее спутнику

КНРД посчитает объявлением войны любые попытки навредить ее разведывательному спутнику. Пхеньян предложил Вашингтону, увидевшему «военную угрозу» в северокорейском аппарате, посбивать американские спутники, шпионящие за Корейским полуостровом.
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