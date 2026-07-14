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ИИ-помощники могут мешать новичкам учиться: исследование Anthropic показало снижение навыков программирования

ИИ-помощники могут мешать новичкам учиться: исследование Anthropic показало снижение навыков программирования

Эксперимент с начинающими разработчиками показал, что пользователи завершали задания не быстрее коллег без помощника, но хуже понимали использованные концепции и слабее справлялись с отладкойИсследование, опубликованное учёными Anthropic, показало, что использование ИИ-помощников при обучении программированию может приводить к снижению качества усвоения материала у начинающих специалистов.

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