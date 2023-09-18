«Из пустого в порожнее», - концерты израильского комика вместо оваций, все чаще наталкиваются на усталость аудитории
Politiki.net
Популярность добровольных эмигрантов, окончательно перешла из разряда: "был такой популярный артист", в "напомните о ком речь".
Комментарии
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"-Ваша чаша чиста а внутри полная, гноя и мерзости".. (Новый завет).... Всё больше и больше, сами иудеи (евреи) САМИ подтверждают, что Христос, прав был, говоря это иудеям (евреям) и обличая их в этом.
Вообще не интересны. Лучше бы не напоминали об них. Алку жалко. Опозорилась на старости лет. А так бы в почете и уважении у нас доживала.
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