«Из пустого в порожнее», - концерты израильского комика вместо оваций, все чаще наталкиваются на усталость аудитории

Алексей Тан

"-Ваша чаша чиста а внутри полная, гноя и мерзости".. (Новый завет).... Всё больше и больше, сами иудеи (евреи) САМИ подтверждают, что Христос, прав был, говоря это иудеям (евреям) и обличая их в этом.