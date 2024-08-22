Спецназовцы «Ахмат» уничтожили на курском направлении дорогостоящий французский ЗРК

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов заявил, что его бойцы при помощи FPV-дрона уничтожили на курском направлении французский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Crotale, стоимостью 8 млн евро .
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