ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 123 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Культенко
    И до каких пор?СМИ узнали о план...
  • Владимир Тимошков
    А не проще все грецкие конторы закрыть на полгода?В МИД РФ ответили...
  • Владимир Тимошков
    После войны насчитали 2.8 млн. Через несколько лет 3.5,сейчас уже 6.ороший приплод. Лет через 10 узнаем о 8 миллионах...«Люди не хотят зн...

Операторы БПЛА поразили несколько тяжелых дронов ВСУ на южнодонецком направлении

Операторы БПЛА поразили несколько тяжелых дронов ВСУ на южнодонецком направлении

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Восток» уничтожили несколько тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх