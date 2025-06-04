Операторы БПЛА поразили несколько тяжелых дронов ВСУ на южнодонецком направлении

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Восток» уничтожили несколько тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции.
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