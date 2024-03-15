«Отдавали себе отчет, что рискуем»: снявший кольцо Бондарчук заговорил о Паулине Андреевой

Режиссер рассказал о том, как молодая актриса изменила его жизнь. Федор Бондарчук и Паулина Андреева Komsomolskaya Pravda/Global Look PressФедор Бондарчук впервые за долгое время поделился комментарием о своих отношениях с Паулиной Андреевой.