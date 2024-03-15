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«Отдавали себе отчет, что рискуем»: снявший кольцо Бондарчук заговорил о Паулине Андреевой

«Отдавали себе отчет, что рискуем»: снявший кольцо Бондарчук заговорил о Паулине Андреевой

Режиссер рассказал о том, как молодая актриса изменила его жизнь. Федор Бондарчук и Паулина Андреева Komsomolskaya Pravda/Global Look PressФедор Бондарчук впервые за долгое время поделился комментарием о своих отношениях с Паулиной Андреевой.

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