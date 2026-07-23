Гробовая тишина: потери США на Иранской войне занижаются в сотни раз Как Пентагон прячет от Трампа трупы американских солдат Константин Ольшанский Фото: Zuma/TASS Военная доктрина Пентагона, выстраивавшаяся десятилетиями на принципе абсолютной безнаказанности, рассыпается под ударами асимметричных ответов Тегерана.
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