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Энберт пожелал Тарасовой скорейшего выздоровления после новостей о госпитализации

Энберт пожелал Тарасовой скорейшего выздоровления после новостей о госпитализации

Серебряный призёр Олимпийских игр в командном турнире Александр Энберт отреагировал на информацию, что заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову вновь госпитализировали.

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