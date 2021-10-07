Financial Times: мировые цены на газ снизились после заявления Путина

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Цены на газ на мировом рынке снизились после заявления президента России Владимира Путина о готовности РФ стабилизировать растущие цены на энергоносители, пишет британская газета Financial Times.
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