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В городе Ахтубинске в Астраханской области появится улица Надежды Бабкиной

В городе Ахтубинске в Астраханской области появится улица Надежды Бабкиной

Власти Ахтубинска в Астраханской области назовут одну из улиц в честь народной артистки РФ Надежды Бабкиной, которая родилась в этом городе, сообщил врио главы муниципального образования «Город Ахтубинск» Александр Сиваков.

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