Губернатор Владимирской области назвал приоритетом туризм и благоустройство

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев призвал сосредоточиться на качестве мероприятий и привести в порядок исторический центр, чтобы привлечь инвесторов и вернуть горожанам доступ к реке Клязьме.
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