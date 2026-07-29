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Владимирские новости

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Губернатор Владимирской области назвал приоритетом туризм и благоустройство

Губернатор Владимирской области назвал приоритетом туризм и благоустройство

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев призвал сосредоточиться на качестве мероприятий и привести в порядок исторический центр, чтобы привлечь инвесторов и вернуть горожанам доступ к реке Клязьме.

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