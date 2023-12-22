Волосы на клипсах: виды, описание, способ крепления

Каждая женщина рано или поздно хочет отрастить себе длинные роскошные локоны, однако должная густота, блеск и прочность волос, к сожалению, достались от рождения не всем представительницам прекрасного пола.
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