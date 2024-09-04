МИД РФ опроверг обвинения в подготовке атак на НАТО в свете строительства военной базы в Литве Ирэн ОрлонскаяМинистерство иностранных дел России опровергло обвинения НАТО в адрес Москвы о возможном нападении на страны альянса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии