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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лапочкин о пенальти за руку Ву: «После инцидента с игроком «Атлетико» в ЛЧ УЕФА разослал рекомендацию, чтобы такие моменты наказывались 11-метровым. Неважно, катился мяч или нет»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал эпизод с назначенным в ворота « Спартака » пенальти в матче с « Ахматом » (2:1) во 2-м туре РПЛ .

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