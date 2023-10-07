В Польше разгорается скандал вокруг поставок угля из России

«Шокирующая информация» о поставках российского угля всколыхнула Польшу. За несколько дней до выборов польская оппозиция нашла повод для обвинений правящих в Варшаве политиков: якобы энергоносители из России, несмотря ни на какие санкции и риторику, по-прежнему поступают в страну.