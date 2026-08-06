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Татар-информ

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Минниханов призвал татарстанцев вместе с детьми приезжать на «Великий Болгар»

Минниханов призвал татарстанцев вместе с детьми приезжать на «Великий Болгар»

Фото: max.ru/rustamminnikhanov Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях призвал жителей республики всесте с детьми приезжать на фестиваль «Великий Болгар», который пройдет в предстоящие выходные.

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