Минниханов призвал татарстанцев вместе с детьми приезжать на «Великий Болгар»

Фото: max.ru/rustamminnikhanov Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях призвал жителей республики всесте с детьми приезжать на фестиваль «Великий Болгар», который пройдет в предстоящие выходные.
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