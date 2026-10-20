Врачи борются за жизнь растерзанного питбулями мальчика из Краснодарского края. Ребенок остается в медикаментозном сне12-летний мальчик из Курганинска, на которого напали четыре питбуля, до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России нет дефи...
- Люди не спят и ра...
- Губернатору Мурма...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым